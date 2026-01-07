Macron: Ateşkes Durumunda Ukrayna'ya Binlerce Asker Gönderebiliriz
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'da bir ateşkes sağlanması durumunda 'binlerce' Fransız askeri konuşlandırabileceklerini ve Rusya-Ukrayna sınırındaki izleme operasyonlarına katılacaklarını duyurdu. Macron, askerlerin muharip güçlerden değil, Ukrayna ordusuna destek için görevlendirileceğini belirtti.
PARİS, 7 Ocak (Xinhua) -- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ateşkes sağlanması durumunda Ukrayna'da barışın korunması için "binlerce" Fransız askeri konuşlandırabileceklerini söyledi.
Macron salı günü Paris'te Batılı ve Avrupalı ülkelerin katılımıyla düzenlenen toplantı sırasında devlete ait televizyon kanalı France 2'ye verdiği söyleşisinde, ateşkes anlaşması imzalanması halinde Rusya-Ukrayna sınırında yürütülecek izleme "operasyonlarına katılacaklarını" belirtti.
Söz konusu operasyonlarda görev alacak Fransız askerlerinin muharip güçlerden seçilmeyeceğini vurgulayan Macron, "Ukrayna ordusunun yenilenmesine" katkıda bulunacaklarını ifade etti.