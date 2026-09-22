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Macron, New York'ta Trump ile çok verimli görüşme yaptıklarını söyledi

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ABD Başkanı Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için geldiği New York'ta Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi. Macron görüşmeyi 'çok verimli' diye niteledi; Rusya-Ukrayna savaşı, İran'la çatışmalar ve Kızıldeniz'deki durumun ele alındığını aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları için geldiği New York'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

ABD Başkanı Trump, New York'ta Fransa Cumhurbaşkanı ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Macron, Trump ile "çok verimli" bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Trump ile özellikle Rusya-Ukrayna savaşı ve İran'la çatışmalar konusunda olumlu bir görüşme yaptıklarını kaydeden Macron, "Konuştuğumuz diğer konu Kızıldeniz'deki durumdu. Bu, küresel fiyatlar açısından önemli. Ardından Ukrayna ve Rusya hakkında uzun bir görüşme yaptık." dedi.

Kaynak: AA
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