Macron: İsrail, Lübnan'da "Toprak Kazanma Hırsından" Vazgeçmeli

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan'da toprak kazanma hırsından vazgeçmesi gerektiğini söyledi ve iki ülke arasında güvenliği sağlayacak bir siyasi anlaşma yapılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Avrupa Birliği'nin İsrail ile ilişkilerini yeniden gözden geçirebileceği uyarısında bulundu.

PARİS, 22 Nisan (Xinhua) -- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in Lübnan'da "toprak kazanma hırsından vazgeçmesi" gerektiğini belirterek, bölgede istikrarın sağlanması için siyasi çözüm çağrısında bulundu.

Macron salı günü başkent Paris'te konuk Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Macron, iki ülke arasında hem İsrail'in hem de Lübnan'ın güvenliğini garanti altına alacak, Lübnan'ın toprak bütünlüğünü koruyacak ve ilişkilerin normalleşmesine zemin hazırlayacak bir "siyasi anlaşma" yapılması gerektiğini söyledi.

İsrail'in, politika değişikliğine gitmemesi halinde Avrupa Birliği'nin İsrail ile ilişkilerini yeniden gözden geçirebileceği uyarısında da bulunan Macron, 2000 yılından bu yana iki taraf arasındaki ticari ilişkileri düzenleyen AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasının "meşru bir soru" haline gelebileceğini belirtti.

Bölgedeki diğer gerilimlere de değinen Macron, ABD ile İran arasındaki müzakere sürecinin devam etmesi çağrısında bulunarak, "savaşın yeniden başlamasına izin verilmemesi gerektiğini" vurguladı.

Selam ise hem Lübnanlı tutukluların ülkeye iadesi ve yerinden edilmiş kişilerin bölgeye dönmesi hem de İsrail güçlerinin Lübnan topraklarından "tamamen çekilmesi" yönündeki taleplerini yineledi.

Kaynak: Xinhua
