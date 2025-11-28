Haberler

Macron, Liselerde Cep Telefonu Yasaklamasını Önerdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gelecek yıl yeni öğretim yılından itibaren liselerde cep telefonlarının yasaklanmasını istedi. Macron, ortaokul düzeyindeki mevcut yasağın liselere de genişletileceğini açıkladı.

Ulusal basındaki haberlere göre Macron, Fransa'nın Mirecourt kasabasında Ebra Grubu'na ait yerel gazetelerin okurlarıyla bir araya geldi.

Macron, burada yaptığı konuşmada, cep telefonlarının ülkedeki tüm ortaokul düzeyindeki okullarda yasak olduğunu hatırlattı.

"(Bu yasağı) Muhtemelen gelecek öğretim yılından itibaren liselere genişleteceğiz." diyen Macron, Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray ile bu konudaki görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı, liselerin öğretime özgü mekanlar olduğunun altını çizerek, sosyal medya platformuna erişim yaşının da 15 olmasını teklif edeceklerini aktardı.

"Yabancı güçler tarafından bugün bir bilgi savaşı yürütülüyor." şeklinde konuşan Macron, bu duruma karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

Emmanuel Macron, sosyal medya platformlarında siber zorbalığa maruz kalan mağdurları korumak için kanunun güçlendirilmesini istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
