Macron, Kral Charles'ın "İngiltere olmasaydı ABD'nin Fransızca konuşuyor olacağı" sözlerine yorum yaptı Açıklaması

- "Şık olurdu"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kral 3. Charles'ın "İngiltere olmasaydı ABD'nin Fransızca konuşuyor olacağı" ifadelerine ilişkin olarak "Bu şık olurdu." yorumunu yaptı.

Macron ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Kral 3. Charles'ın ABD'yi ziyareti sırasında Kongreye hitabında yaptığı konuşmadan bir kesit paylaştı.

Kral 3. Charles'ın ABD Başkanı Donald Trump'a "Biz olmasaydık, siz de (ABD) Fransızca konuşuyor olurdunuz diyebilir miyim?" dediği anlara ait görüntüye yaptığı yorumda Macron, "Bu şık olurdu!" ifadelerini kullandı.

Kral 3. Charles'ın kinayeli ifadeleri

Kral 3. Charles'ın ABD'yi ziyareti sırasında 29 Nisan'da Kongreye hitabında ve onuruna verilen yemekte yaptığı konuşmada zaman zaman kinayeli ifadeler kullanması dikkati çekmişti.

Charles, Kongredeki konuşmasında İrlandalı yazar Oscar Wilde'a atıfta bulunarak ABD ile her şeylerinin ortak olduğunu söylerken, "Dil hariç." esprisini yapmıştı.

Onuruna verilen yemekte de Trump'ın İkinci Dünya Savaşı'nı anımsatarak ABD olmasaydı Avrupa ülkelerinin Almanca konuşacağına yönelik sözlerine değinen Charles, "Biz olmasaydık, siz de (ABD) Fransızca konuşuyor olurdunuz diyebilir miyim?" ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Başsavcılık talimat verdi, anne ve babadan DNA örneği alındı

Gülistan Doku'nun anne ve babasından DNA örneği alınacak

Mucize kurtuluş! Raylara düşen çocuğunu kucağına aldı, üzerinden vagonlar geçti

Mucize kurtuluş! Baba çocuğunu görünce bir an bile tereddüt etmedi
Saadet lideri Arıkan: Cumhurbaşkanı adayımızı duyunca 86 milyon 'Oh be' diyecek

Saadet lideri Arıkan: Adayımızı duyunca 86 milyon 'Oh be' diyecek
Geceye damga vuran görüntü! Sahaya attıkları hayrete düşürdü

Geceye damga vuran görüntü! Gerçek çok başka çıktı

Eski dostlar düşman oldu: Merih'in gözü Ronaldo'yu bile görmedi

Tutmasalar vuracaktı! Eski dostlar düşman oldu

Mucize kurtuluş! Raylara düşen çocuğunu kucağına aldı, üzerinden vagonlar geçti

Mucize kurtuluş! Baba çocuğunu görünce bir an bile tereddüt etmedi
Mabel Matiz hakkında istenen ceza belli oldu

Mabel Matiz hakkında istenen ceza belli oldu
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'u almaya geldiler

Güle güle Ederson! İşte yeni takımı