Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde UNICEF çalışanı Fransız vatandaşı öldürüldü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) isyancı 23 Mart Hareketi'nin (M23) kontrolünde olan Goma şehrinde Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) çalışanı bir Fransız vatandaşının öldürüldüğünü açıkladı.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, UNICEF insani yardım çalışanı bir Fransız vatandaşının Goma şehrinde öldürüldüğünü bildirdi.

Hayatını kaybeden kadının yakınlarına başsağlığı dileyen Macron, insancıl hukukun ve başkalarının hayatları için çalışan insani yardım personelinin korunması çağrısı yaptı.

KDC'deki çatışmalar

KDC'de isyancı M23 üyeleri, 2025'in başından bu yana devam eden silahlı saldırılar sonucu, Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma başta olmak üzere birçok bölgenin kontrolünü ele geçirmişti.

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle 2025'te 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu, en az 7 bin kişi hayatını kaybetti.