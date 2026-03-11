Haberler

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde UNICEF çalışanı Fransız vatandaşı öldürüldü

Güncelleme:
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı M23 kontrolündeki Goma şehrinde bir UNICEF çalışanının öldüğünü duyurdu. Macron, insani yardım çalışanlarının korunması çağrısı yaparak hayatını kaybeden kişinin yakınlarına başsağlığı diledi.

KDC'deki çatışmalar

KDC'de isyancı M23 üyeleri, 2025'in başından bu yana devam eden silahlı saldırılar sonucu, Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma başta olmak üzere birçok bölgenin kontrolünü ele geçirmişti.

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle 2025'te 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu, en az 7 bin kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
