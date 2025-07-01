Macron, İsviçre Başkanı Keller-Sutter'ı Ağırladı

Macron, İsviçre Başkanı Keller-Sutter'ı Ağırladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Karin Keller-Sutter'i Paris'te kabul etti. Ziyarette, iki ülkenin işbirliği konuları ve Avrupa'nın güvenliği ele alındı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Karin Keller-Sutter'i Paris'te ağırladı.

Macron, X hesabından yaptığı açıklamada, Keller-Sutter'i başkent Paris'te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Orta Doğu, Ukrayna, Avrupa'nın savunması, Fransa ile İsviçre arasındaki ikili ve sınır işbirliği konularında iki ülkenin ortak hareket ettiğini belirten Macron, aralarındaki bağları güçlendirmenin Avrupa kıtasını güçlendirmek anlamına geldiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
Akaryakıta ÖTV ayarı! Benzin, motorin ve otogaza okkalı zam geldi

Akaryakıta ÖTV ayarı! Pompaya yansıyan rakam anahtar bıraktıracak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Altuğ'dan cesur klip! Partneriyle aynı dondurmayı paylaştı

Herkes bu görüntüleri konuşuyor! Tehlikeli yakınlaşma
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.