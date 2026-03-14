Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Irak Başbakanı Sudani İle Telefonda Görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Irak'taki saldırıda hayatını kaybeden Fransız askeri için Başbakan Sudani'ye taziye mesajı iletti ve terörle mücadelede iş birliği vurgusu yaptı.

(ANKARA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile yaptığı telefon görüşmesinde, Irak'ın Erbil bölgesinde düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Fransız askeri Başçavuş Arnaud Frion için taziye mesajını ileten Sudani'ye teşekkür etti.

Macron, Sudani ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: '

"Kendisi, (Sudani) kabul edilemez saldırıda hayatını kaybeden başçavuş Arnaud Frion için Irak halkı adına başsağlığı dileklerini iletti. Bu saldırıda ayrıca birkaç askerimiz de yaralanmıştı. Bu saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması ve Irak'ta terörle mücadele kapsamında Iraklıların yanında görev yapan güçlerimizin korunmasına yönelik tedbirlerin güçlendirilmesi konusundaki kararlılığı için kendisine teşekkür ediyorum."

Ülkenin istikrarı ve egemenliğinin korunması ile bölgesel gerilimin azaltılması yönündeki koordinasyonumuzu ve çabalarımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA
