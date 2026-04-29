Macron, hükümete artan akaryakıt fiyatlarına karşı yeni çözümler bulması talimatı verdi

Güncelleme:
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kabine üyelerinden ABD/İsrail-İran Savaşı nedeniyle akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışla mücadele konusunda yeni çözümler bulmalarını istedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kabine üyelerinden ABD/İsrail-İran Savaşı nedeniyle akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışla mücadele konusunda yeni çözümler bulmalarını istedi.

Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon, Bakanlar Konseyi toplantısı hakkında basına açıklama yaptı. Buna göre, Macron toplantıda akaryakıt fiyatlarındaki artışı ele aldı.

Orta Doğu'da "oldukça belirsiz" jeopolitik durum karşısında bakanlardan, akaryakıt fiyatlarındaki artıştan en çok etkilenen sektörlerin temsilcileriyle temasları sürdürmesini isteyen Macron, sektör bazlı yardımlar dahil yeni çözümler bulunması talimatı verdi.

ABD/İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle Basra Körfezi'nin ağzında Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.

Fransa'da hükümet, akaryakıt krizinin başından bu yana 70 milyon avrosu nisan ayında belli sektörler için geçerli olmak üzere 130 milyon avro yardım açıklamıştı.

Yardımların çoğu taşımacılık, balıkçılık ve tarım sektörü için yapılmıştı.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
