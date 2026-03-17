Macron: Fransa, Hürmüz Boğazı'nın açılması veya özgürleştirilmesi operasyonlarına kesinlikle katılmayacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğiyle ilgili olarak, Fransa'nın çatışmanın tarafı olmadığını ve bu tür operasyonlara katılmayacağını açıkladı. Macron, bölgede savunma pozisyonunda olduklarını ve müttefiklerine destek vermek için çalıştıklarını vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanmasına yönelik koalisyon oluşturulmasını talep ettiği bir dönemde, "Biz çatışmanın tarafı değiliz, bu nedenle Fransa, mevcut bağlamda Hürmüz Boğazı'nın açılması veya özgürleştirilmesi operasyonlarına kesinlikle katılmayacaktır." dedi.

Macron, İran ve Orta Doğu'daki duruma ilişkin Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sözlerine, 13 Mart'ta Irak'ın Erbil kenti yakınlarındaki saldırıda hayatını kaybeden bölgedeki Fransız birliği askerinin ailesine başsağlığı dileyerek başlayan Macron, aynı saldırıda yaralanan ve Fransa'ya getirilen askerlere de acil şifalar diledi.

Macron, "ABD-İsrail'in bölgede yürüttüğü askeri operasyonların ve İran'ın bu operasyonlara karşılık bölgedeki birçok ülkeyi de etkileyen misillemelerinin sonuçlarını" incelemeye devam ettiklerini vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı, "Yine tekrar ediyorum, Fransa bu savaşı seçmedi, (savaşa) katılmıyoruz, (bölgedeki) vatandaşlarımızı ve müttefiklerimizi korumak için tamamen savunma pozisyonundayız." dedi.

Fransa'nın önceliğinin bölgedeki üslerini ve vatandaşlarını korumak, müttefik ülkelere destek vermek olduğunun altını çizen Macron, çatışmanın coğrafi yayılımını mümkün olduğunca sınırlamayı hedeflediklerini belirtti.

Macron, Lübnan'ın "toprak bütünlüğünün korunması ve Hizbullah'a karşı mücadelesinde", Lübnanlı yetkililer ile çalıştıklarını söyledi.

Orta Doğu'da bir diğer hedeflerinin seyrüsefer özgürlüğünün sağlanması ve deniz güvenliğinin garanti altına alınması olduğunu yineleyen Macron, Kızıl Deniz ve Babülmendep Boğazı'nın güvenliği konusunda Avrupa Birliği (AB) kapsamında yürütülen Aspides misyonuna bağlılıklarını dile getirdi.

Aspides misyonu çerçevesinde Birliğin ortakları ile son yıllarda faydalı faaliyetler gerçekleştirildiğini kaydeden Macron, bu misyonun çerçevesinin başka operasyonları kapsayacak şekilde genişletilmemesi gerektiğini kaydetti.

Macron, ABD'nin güvenliğinin sağlanması için koalisyon girişiminde bulunduğu Hürmüz Boğazı'na ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Hürmüz Boğazı ile ilgili olarak, ki durum hala çok hassas, birazdan durumu değerlendireceğiz. Ancak burada konuştuğumuz ve kararlar aldığımız çerçeveyi yeniden vurgulamak istiyorum. Biz çatışmanın tarafı değiliz ve bu nedenle Fransa, mevcut bağlamda Hürmüz Boğazı'nın açılması veya özgürleştirilmesi operasyonlarına asla katılmayacaktır."

Macron, bölgede çatışmaların sona ermesi ve durumun sakinleşmesi halinde Fransa'nın diğer ülkelerle Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere refakat etme konusunda sorumluluk almaya hazır olduğunu bildirdi.

Trump'ın Hürmüz koalisyonu girişimi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle tırmanan gerilimde, gemi trafiğine kapanma tehlikesi bulunan Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması konusunda 7 ülkeyle görüşmeler yürüttüklerini açıklamıştı.

ABD basınındaki haberlere göre Trump, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğine ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Petrolün büyük bir kısmını, yani yaklaşık yüzde 90'ını boğazdan temin ediyorlar. Ben de 'Girmek ister misiniz?' dedim. Bakalım ne olacak. Belki gelirler, belki de gelmezler." ifadesini kullanmıştı.

Trump, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda da "Umarız, bu yapay kısıtlamadan etkilenen Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore, İngiltere ve diğerleri, gemilerini Hürmüz Boğazı'na gönderirler ki, burası tamamen başsız kalmış bir ülkenin tehdidine maruz olmaz." değerlendirmesini yapmıştı.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
