Macron: İran ile İlgili Gerginliği Durdurmak İçin Diplomatik Çözüm Her Zamankinden Daha Gerekli
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran ile olan gerginliklerin aşılması ve barışın korunması için diplomatik bir çözümün önemine dikkat çekti. İran'ın nükleer programları ve Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer özgürlüğü konularında endişelerini yineleyen Macron, ayrıca ABD Başkanı Trump ile de görüşme gerçekleştirdi.
PARİS, 9 Mart (Xinhua) -- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gerginliğin tırmanmasını durdurmak ve barışı korumak için diplomatik bir çözümün "her zamankinden daha gerekli" olduğunu söyledi.
Macron pazar günü İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesinin ardından sosyal medya platformu X'te açıklamalarda bulundu.
Macron, paylaşımında, İran'ın nükleer ve balistik programlarının gelişimi ve bölgedeki tüm istikrarı bozucu faaliyetleri konusunda Fransa'nın güçlü endişelerini yinelediğini belirtti.
Macron ayrıca İran'ı, Hürmüz Boğazı'nın fiili olarak kapatılmasını sona erdirerek seyrüsefer özgürlüğünü garanti altına almaya çağırdı.
Fransız haber kanalı BFMTV, Macron'un aynı gün ABD Başkanı Donald Trump ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. Görüşmenin ayrıntıları ise şimdilik açıklanmadı.