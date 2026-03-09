Macron: İran ile İlgili Gerginliği Durdurmak İçin Diplomatik Çözüm Her Zamankinden Daha Gerekli

PARİS, 9 Mart (Xinhua) -- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gerginliğin tırmanmasını durdurmak ve barışı korumak için diplomatik bir çözümün "her zamankinden daha gerekli" olduğunu söyledi.

Macron pazar günü İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesinin ardından sosyal medya platformu X'te açıklamalarda bulundu.

Macron, paylaşımında, İran'ın nükleer ve balistik programlarının gelişimi ve bölgedeki tüm istikrarı bozucu faaliyetleri konusunda Fransa'nın güçlü endişelerini yinelediğini belirtti.

Macron ayrıca İran'ı, Hürmüz Boğazı'nın fiili olarak kapatılmasını sona erdirerek seyrüsefer özgürlüğünü garanti altına almaya çağırdı.

Fransız haber kanalı BFMTV, Macron'un aynı gün ABD Başkanı Donald Trump ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. Görüşmenin ayrıntıları ise şimdilik açıklanmadı.

Kaynak: Xinhua