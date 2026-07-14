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Macron, İngiltere Başbakanı Starmer'a "Legion d'Honneur" nişanı takdim etti

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Starmer'a Ukrayna'yı destekleyen Gönüllüler Koalisyonu'ndaki liderliği nedeniyle en üst düzey devlet nişanı olan Legion d'Honneur'ü takdim etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a, Gönüllüler Koalisyonu'nu kurma konusunda üstlendiği liderlik nedeniyle en üst düzey devlet nişanı olan "Legion d'Honneur" takdim ettiği bildirildi.

Fransız basınındaki haberlere göre, Elysee Sarayı, Macron'un, dün Paris'te bulunan Starmer'a, Legion d'Honneur nişanı takdim ettiğini belirtti.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, Macron, Starmer'a Gönüllüler Koalisyonu'nu kurma konusunda üstlendiği liderlikten ötürü söz konusu devlet nişanını takdim etti.

Starmer'a Legion d'Honneur'ü takdim ederken, İngiltere Başbakanı'nın, Ukrayna'yı destekleyen ülkeler grubunun oluşturulmasında tarihi bir rol oynadığını belirten Macron, "Saygıdeğer Başbakan Starmer, şahsım ve Fransız halkı adına, başbakan olarak görev aldığınız yıllar için duyduğumuz minnettarlığı dile getirmek istiyorum." dedi.

Macron, Starmer'ın Avrupa'nın güvenliği, Ukrayna ve iki ülke arasındaki ilişkiler konusunda sorumluluk üstlendiğini kaydetti.

Paris'te dün düzenlenen Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Zirvesi'ne, İngiltere dahil 37 ülkeden üst düzey temsilciler katılmıştı.

Starmer, bugün Fransa'nın 14 Temmuz Ulusal Bayramı nedeniyle Paris'te düzenlenen askeri geçit törenine de iştirak etmişti.

Kaynak: AA / Esra Taşkın
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