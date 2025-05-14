Macron'dan Netanyahu'ya Eleştiri: 'Utanç Verici'

(ANKARA) — Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İsrail'in Gazze'deki İsrail operasyonlarını "utanç verici" olarak nitelendirmesinin ardından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Macron'u "bir kez daha Hamas'ın yanında durmayı seçmekle" suçladı.

Netanyahu, sosyal medya platfomu X hesabından yaptığı paylaşımda, "İslamcı terör örgütleriyle mücadele eden Batılı demokratik kampı desteklemek ve esirlerin serbest bırakılmasını talep etmek yerine, Macron bir kez daha İsrail'in teslim olmasını ve terörü ödüllendirmesini istiyor... İsrail durmayacak ve teslim olmayacak" ifadelerini kullandı.

Macron'un dün gece Fransa merkezli TF1 televizyonuna verdiği üç saatlik röportajda İsrail'e yönelik eleştirilerde bulunmuştu. Macron röportajda, Gazze'de yüz binlerce kişinin açlıkla karşı karşıya kaldığını vurgulayarak, Avrupa'nın İsrail'e yaptırım uygulamayı değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Netanyahu hakkında "Yaptığı şey utanç verici" diyen Macron bir önceki ay başka bir televizyon röportajında Filistin devletinin tanınmasının "bir noktada adil olacağı" yönündeki açıklamasıyla İsrail hükümetini kızdırmıştı.

İsrail, mart ayında yaklaşık iki ay süren ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından Gazze'de saldırılarını yeniden başlattı ve bölgeye gıda ve ilaç girişinin tamamen önüne geçti. Birleşmiş Milletler, Gazze'deki tüm nüfusun şu anda kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtiyor.

İnsan hakları örgütleri ve Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail'in sivilleri aç bırakmayı bir savaş silahı olarak kullandığını ifade ederken, Netanyahu hükümeti bunu reddediyor.