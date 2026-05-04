Macron'dan Hürmüz Boğazı'nın İran ile ABD arasında koordineli şekilde yeniden açılması çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hürmüz Boğazı'nın İran ile ABD makamları arasında koordinasyon sağlanarak açılması çağrısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi öncesi basın mensuplarına açıklama yaptı.

Macron, iki ülke arasında sağlanan geçici ateşkesin ardından ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştüğünü belirterek, "Ateşkes, Lübnan'ı ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını kapsamalıydı." görüşünü paylaştı.

"Güç kullanılarak yapılan herhangi bir operasyona katılmayacağız"

Paris'te 17 Nisan'da Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün tesisine ilişkin konferans düzenlendiğine işaret eden Macron, "Aynı gün ABD'de Hürmüz Boğazı'nda abluka ilan edildi." dedi.

"ABD, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmaya hazırsa bu, çok iyi. Başından bu yana bunu talep ediyoruz ancak bana göre net olmayan bir çerçevede, güç kullanılarak yapılan herhangi bir operasyona katılmayacağız." ifadesini kullanan Macron, boğazın yeniden açılması için bir misyon oluşturduklarını ve bunun askeri planlamasının İngiltere'nin başkenti Londra'da yapıldığını söyledi.

Hürmüz Boğazı ile ilgili Macron, "İran ile ABD arasında koordineli bir şekilde yeniden açılmasını istiyoruz. Bu, Hürmüz Boğazı'nın kalıcı olarak açılmasını ve kısıtlama ile giriş ücreti olmadan seyrüsefer özgürlüğünün sağlanmasının tek çözümü." değerlendirmesinde bulundu.

Macron, Lübnan'da ateşkese uyulmasının hayati olduğunu, tarafların bu konuda taahhütlerde bulunduğunu vurgulayarak "Geçtiğimiz gece yine onlarca ölüm oldu." dedi.

Avrupalıların kendi güvenlik çözümlerini inşa etmekte olduklarına dikkati çeken Macron, şunları dile getirdi:

"2022'de Avrupa Siyasi Topluluğu'nu oluşturarak bunu yapmaya karar verdik. Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlayabilmek için Gönüllüler Koalisyonu'nu inşa ederek bunu yapmaya karar verdik. Hürmüz'ün kurtarılması için düzenlenen özel operasyon ve misyonla yaptığımız şey, tam olarak buydu."

Macron, Avrupalıların "kendi kaderlerini ellerine" aldıklarını, savunma ve güvenlik harcamalarını artırdıklarını ve ortak çözümler üzerinde çalıştıklarını belirterek, bunu kimseye tepki olarak yapmadıklarının altını çizdi.