Macron, ABD ve İran arasındaki ateşkesin Lübnan'ı da kapsamasını istiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ve İran arasında ilan edilen iki haftalık ateşkesin Lübnan'ı da kapsamasını istedi ve bu sürecin İran'ın nükleer sorunlarına kalıcı bir çözüm bulmasına zemin hazırlaması gerektiğini vurguladı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre Macron, Elysee Sarayı'nda düzenlediği Savunma ve Güvenlik Konseyi toplantısında konuştu.

Macron, ABD-İran arasındaki geçici ateşkesin sahada tamamen uygulanmasını ve bu sürecin İran'ın nükleer, balistik ve bölgesel meselelerine kalıcı bir çözüm bulunmasına ilişkin müzakerelere izin vermesi gerektiğini kaydetti.

ABD ve İran arasındaki geçici ateşkesi memnuniyetle karşılayan Macron, "Ateşkes ilan edilmesi çok iyi bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Macron, "15 kadar ülkenin Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğini kolaylaştırmak için İran ile koordinasyon içinde tamamen savunma amaçlı bir misyonun devreye sokulması için seferber olduğunu" da sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

İran yönetimi ise ABD ve İsrail ile savaşı sonlandırmak için Pakistan'da yürütülecek müzakerelerin 15 günlük ateşkes süreci içerisinde neticelendirilmesini hedeflediğini bildirmişti.

Arabulucu ülke olarak Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "İran ile ABD ve müttefikleri" arasındaki 2 haftalık ateşkesin, Lübnan ve diğer bölgeleri de kapsadığına dikkati çekmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise duyurulan 2 haftalık ateşkesi desteklediklerini ancak bunun Lübnan'ı kapsamadığını savunmuştu.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
