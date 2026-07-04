Haberler

Orta Doğu'ya gönderilen Charles de Gaulle gemisi Fransa'daki limanına dönüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD-İran Savaşı sonrası Orta Doğu'ya gönderilen Charles de Gaulle uçak gemisinin Toulon Limanı'na dönmekte olduğunu, ancak diğer gemilerin bölgede kaldığını açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD- İran Savaşı sonrasında Orta Doğu'ya gönderilen Fransız amiral gemisi Charles De Gaulle'ün Toulon Limanı'na dönmekte olduğunu bildirdi.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin 2 mayın avlama gemisi dahil mayın temizleme imkanlarını Orta Doğu'da konuşlandırdığını belirtti.

Bunlara 2 fırkateyn ve 1 deniz devriye uçağının eşlik ettiğini kaydeden Macron, ortaklarıyla beraber söz konusu imkanlarla Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin güvenliğine katkı sağlamaya hazır olduklarını vurguladı.

Macron, ABD ile İran arasında 17 Haziran'da mutabakat zaptı imzalanmasının bölgenin istikrarı için önemli bir gelişme olduğuna, söz konusu mutabakatta Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer özgürlüğünün yeniden teyit edildiğine işaret etti.

Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile yaptığı görüşmenin ardından, bölgedeki olumlu gidişatı ve ihtiyaçların değişmesini göz önünde bulundurarak buradaki Fransız imkanlarını gözden geçirmeye karar verdiğini belirten Macron, amiral gemisi Charles De Gaulle'ün Fransa'nın Toulon kentindeki limana dönmekte olduğunu ifade etti.

Macron, bu amiral gemisine eşlik eden diğer gemilerin ve mayın temizleme imkanlarının Orta Doğu'da kaldığını ve müdahale etmeye hazır olduğunu kaydetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Elysee Sarayı, Charles de Gaulle gemisinin halihazırda Akdeniz'de bulunduğunu bildirdi.

ABD-İran Savaşı'nın başlamasının ardından Macron'un kararıyla Fransız amiral gemisi Charles de Gaulle Orta Doğu'ya gönderilmişti.

Kaynak: AA / Esra Taşkın
Suriye'de askeri havaalanı yakınında mayın patlaması sonucu 5 kişi öldü

Komşuda bir patlama daha! Can kaybı yine çok yüksek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rus askerlerine eğitim iddiası Almanya ve Çin arasında kriz çıkardı

Rusya iddiası ayağa kaldırdı! Almanya ve Çin arasında savaş krizi
Tekirdağ'da apartman dairesinde patlama: 2 ölü, 5 yaralı

Apartman dairesinde facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Milli futbolculardan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na rest

Milli futbolculardan Hacıosmanoğlu'na rest!
Dünya, Mısır'ın sevincini konuşuyor

Dünya bu tarihi anları konuşuyor!
100 milyon ton kaya ile deniz doldurularak Trabzon'a yeni havalimanı inşa edilecek

100 milyon ton kaya ile doldurulacak! Bir ilimizde büyük dönüşüm
Husiler: Suudi Arabistan hava sahamızı ihlal etti, tekrarlanırsa hayati çıkarlarını vururuz

Orta Doğu'da tansiyon yine yükseldi! Taraflar arasında bu kez İran yok
Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü! Tutuklanan komedyen bakın ne istedi

Kılıçdaroğlu ile görüştü! Tutuklanan komedyenden olay istek