Macaristan ve Çin Arasında Batarya Geri Dönüşüm İşbirliği

BUDAPEŞTE, 6 Kasım (Xinhua) -- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Batarya Geri Dönüşüm İşbirliği Çalıştayı'na katılan Macaristanlı ve Çinli yetkili ve uzmanlar, batarya geri dönüşümü ve yeni enerji alanlarında iki ülke arasında geniş işbirliği fırsatları olduğunu söyledi.

Ülkenin bataryalara ilişkin tüm döngüyü içeren bir ekosistemi oluşturmak için çalıştığını belirten Macaristanlı yetkililer, bu çerçevede ülkeye gelecek Çin teknolojisi ve yapılacak Çin yatırımlarından memnuniyet duyacaklarını belirtti.

Macaristan Batarya Derneği ve Çin-Avrupa Yeni Enerji Ortak Araştırma Laboratuvarı'nın ortaklaşa düzenlediği çalıştayda bir araya gelen milletvekilleri, endüstri temsilcileri ve araştırmacılar, lityum batarya geri dönüşümü, genişletilmiş üretici sorumluluğu ve Avrupa Birliği'nin yeni Batarya Yönetmeliği kapsamında döngüsel ekonomi politikaları konularını ele aldı.

Macaristan Batarya Derneği Genel Müdürü Peter Kaderjak, Macaristan'ın batarya kapasitesinin 7 yılda sıfırdan 87 gigavat-saate çıktığını ve başta Güney Kore, Çin ve Avrupa'dan olmak üzere 20 milyar euro değerinde yabancı yatırım çektiğini söyledi. Ülkenin kapasitesinin 2030 yılına kadar 250 gigavat-saate ulaşmasının beklendiğini belirten Kaderjak, daha güçlü geri dönüşüm ve çevresel şeffaflık çağrısında bulundu. Kaderjak, Çinli firmaları derneğin araştırma ve geri dönüşüm girişimlerine katılmaya davet etti.

Döngüsel Ekonomi ve İklim Politikasından Sorumlu Devlet Bakanı Csaba Gondola da dengeli bir yeşil ve dijital dönüşüm hedeflediklerini söyledi. Güneş enerjisi kapasitelerinin 8,2 gigavata ulaşmasıyla bu alanda Avrupa'da lider konuma geldiklerini belirten Gondola, batarya ve güneş panellerindeki hızlı büyümeninse yeni e-atık sorunlarını beraberinde getirdiğine dikkat çekti. Gondola, 2023 yılında uygulamaya konan genişletilmiş üretici sorumluluğu ve depozito iade sistemlerinin, bu sorunların üstesinden gelme ve yeni iş fırsatları yaratmada kilit öneme sahip olduğuna işaret etti.

Ulusal Ekonomi Bakanlığı Sanayi İşleri Bakan Yardımcısı Adam Nagy, Çin de dahil olmak üzere Asya'nın önde gelen üreticileriyle işbirliğini derinleştirerek, üretimden geri dönüşüme kadar eksiksiz bir batarya ekosistemi geliştirmeyi planladıklarını belirtti.

NT Recycling Başkanı Aleksandar Dzombic de giderek büyüyen Çin-Avrupa işbirliğinin göstergesi olan yeni ortak laboratuvarın, batarya geri dönüşümü, karbon verilerinin entegrasyonu ve AB Batarya Pasaportu sistemine odaklanacağını söyledi.

Çin Otomotiv Teknolojisi ve Araştırma Merkezi Baş Uzmanı Zhao Dongchang ise Çin'in otomotiv karbon ayak izi yönetim sistemini tanıttı. Zhao, karbon standartları arasında uyumun sağlanması konusunda Avrupalı ortaklarla yapılacak küresel işbirliğini "büyük öneme sahip" diye niteleyerek konunun önemini vurguladı.