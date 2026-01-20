Macaristan ve Avusturya: Yasadışı Göçe Karşı Ortak Hareket Ediyoruz

BUDAPEŞTE, 20 Ocak (Xinhua) -- Macaristan İçişleri Bakanı Sandor Pinter, Avusturya'yla yasadışı göçü önlemek üzere Schengen bölgesinin dış sınırlarını ortaklaşa koruduklarını söyledi.

Pinter, pazartesi günü Avusturyalı mevkidaşı Gerhard Karner ile başkent Budapeşte'de yaptığı görüşmenin ardından, iki ülke arasındaki kolluk işbirliğinin ikili ilişkilerin önemli bir parçası olması sürdürdüğünü vurgulayarak, koordineli sınır kontrollerinin, bölgedeki yasadışı göç rotalarının yeniden açılmasını önlemeye yardımcı olduğunu belirtti.

Macaristan'la temel güvenlik hedeflerini paylaştıklarını kaydeden Karner, yasadışı göçü düşük seviyelerde tutmaya kararlı olduklarını ifade etti.

Görüşmede iki bakan, sınır geçişlerini artırmak ve bölgesel hareketliliği kolaylaştırmak amacıyla 2014 sınır trafiği düzenlemesini güncelleyen bir ek anlaşmaya da imza attı.