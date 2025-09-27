Macaristan, Ukrayna'daki İHA İddialarını Reddetti

Macaristan, Ukrayna hava sahasına keşif amaçlı giren insansız hava araçlarının (İHA) Macaristan'a ait olmadığını savundu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ülke topraklarına giren İHA'ların "Macaristan"dan geldiğini gösteren bir görsel paylaştı.

Sybiha, paylaşımında, "Kör Macar yetkililer için. Dün Macaristan'dan Ukrayna hava sahasına yapılan İHA saldırısının tam rotası. Silahlı Kuvvetlerimiz gerekli tüm kanıtları topladı ve biz hala Macaristan'ın bu cismin hava sahamızda ne yaptığını açıklamasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, X'teki hesabından Ukrayna Dışişleri Bakanı'na bu açıklamasını etiketleyerek yanıt verdi.

Szijjarto, "Bu sahte! Kendini itibarsızlaştırmamalısın!" değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin hava sahasına giren bazı İHA'lar hakkında ordudan bilgi aldığını belirterek, "Ukrayna ordusu, hava sahamıza keşif amaçlı İHA'ların girişini tespit etti ve bunlar muhtemelen Macaristan İHA'larıdır. (İHA'lar) Ukrayna sınır bölgelerindeki endüstriyel potansiyel hakkında keşif çalışmaları yapıyor olabilir." ifadesine yer vermişti.