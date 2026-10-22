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Macaristan Milli Günü Ankara'da resepsiyonla kutlandı, Bakan Tekin de katıldı

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Macaristan Milli Günü Ankara'da resepsiyonla kutlandı, Bakan Tekin de katıldı
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Macaristan'ın Milli Günü, Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde Maslahatgüzar Gabor Baar'ın ev sahipliğindeki resepsiyonla kutlandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve diplomatların katıldığı etkinlikte Baar, Türkiye'nin 1956'da kendilerine ilk el uzatanlardan olduğunu söyledi.

Orta Avrupa ülkesi Macaristan'ın Milli Günü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde Maslahatgüzar Gabor Baar'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da görev yapan diplomatik misyon mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik, İstiklal Marşı ve Macaristan milli marşının okunmasıyla başladı.

Baar, burada yaptığı konuşmada, ülkesinin bağımsızlık sürecine ilişkin bilgi vererek "(Türkiye) 1956'da bizim yanımızda durduklarını, bize ilk el uzatanlar arasında olduklarını ve vatanımızdan kaçmak zorunda kalan yaklaşık 500 yurttaşımızı kabul edip barındırdıklarını minnetle hatırlıyoruz." ifadesini kullandı.

Macaristan'ın, Avrupa ailesinin "sınırları ve zihni açık, kendine özgü sesi olan bir üyesi" olduğu değerlendirmesini yapan Baar, ülkesinin aynı zamanda Macar Silahlı Kuvvetleri Günü'nü de kutladığını anımsattı.

Baar, ülkesinin tarihinin çok daha eskiye uzandığını vurgulayarak "Günümüzde ise en güçlü siyasi-askeri ittifakın bir parçasıyız. Macaristan için NATO'ya tam üye olarak katılmak, Macaristan'ın Avrupa-Atlantik demokratik uluslar topluluğunun tam ve saygın bir parçası haline geldiğinin en somut kanıtı olmuştur." diye konuştu.

Maslahatgüzar Baar, katılımcılara teşekkür ederek konuşmasını bitirdi.

Kaynak: AA
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