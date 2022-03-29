Macaristan'da yapılacak Vişegrad savunma bakanları toplantısı iptal edildi

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 30- 31 Mart'ta düzenlenmesi planlanan Vişegrad Grubu Ülkeleri (V4) Savunma Bakanları toplantısı iptal edildi.

Macar basınında yer alan haberlere göre, Çekya ve Polonya Savunma Bakanlarının, Macaristan'ın Rusya- Ukrayna savaşındaki tutumu nedeniyle toplantıya katılmama kararı alması üzerine toplantı iptal edilerek ertelendi.

Toplantının ne zaman yapılacağına ilişkin bir bilgi verilmedi.

Avrupa Halk Partisi (EPP) lideri Donald Tusk, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Polonya, Slovakya ve Çekya, Budapeşte'deki V4 toplantısına katılmayı reddetti. (Bu), Orban'ın Putin yanlısı politikasına karşı bir protestodur." ifadesini kullandı.

Macar hükümeti müttefiklerinden tepki görüyor

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, önceki günlerde, Rusya'ya destek veren Macaristan'ı eleştirerek "Bu politikanın, Macaristan'a bedeli çok ağır olacak." açıklaması yapmıştı.

Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova ise "V4'ü her zaman destekledim ama Macar siyasetçileri için ucuz Rus petrolünün Ukraynalı kanından daha önemli olmasından dolayı çok üzgünüm." ifadesini kullanmıştı.

Macaristan hükümeti ise Rusya- Ukrayna savaşına müdahil olmak istemediğini ve bu yüzden Ukrayna'ya silah geçişine izin vermeyeceğini ve ülkeye silah yollamayacağını ayrıca Rusya'ya yönelik enerji yaptırımlarına karşı çıkacağını da açıklamıştı.