Macaristan'da seçimi kaybeden Orban, parlamentoda yer almayacağını açıkladı

Macaristan'da 16 yıllık iktidarının ardından 12 Nisan'daki seçimleri kaybeden Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) lideri Başbakan Viktor Orban, parlamentoda yer almayacağını belirtti, parti liderliği görevine ise devam edebileceği mesajını verdi.

Macaristan'da 16 yıllık iktidarının ardından 12 Nisan'daki seçimleri kaybeden Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) lideri Başbakan Viktor Orban, parlamentoda yer almayacağını belirtti, parti liderliği görevine ise devam edebileceği mesajını verdi.

Başbakan Orban, Fidesz parti yönetimi toplantısının ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından video mesajı yayımladı.

Orban, tüm milletvekili adaylarıyla görüştüklerini ve birkaç önemli karar aldıklarını aktardı.

Parlamento grubunu yeniden yapılandıracaklarını bildiren Orban, 27 Nisan'da oluşturulacak grubun liderliğini Gulyas Gergely'nin yürüteceğini kaydetti.

Orban ayrıca parlamentoya seçilmesine rağmen, milletvekili olarak Macar Ulusal Meclisi'nde yer almayacağını, ancak partinin yeniden yapılanmasında rol oynayacağını duyurdu.

Gelecek haftya bir toplantı düzenleyeceklerini bildiren Orban, sonbaharda yapılması planlanan kongreyi ise Haziran'a aldıklarını aktardı.

Orban, "Parti yönetimi, Fidesz Genel Başkanlığı görevime devam etmemi öneriyor ve eğer kongre bana güvenini gösterirse, bu göreve hazırım." dedi.

Macaristan genel seçimlerini Tisza, farkla kazanmıştı

Macaristan'da 12 Nisan'da yapılan genel seçimi, Peter Magyar liderliğindeki Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) farkla kazandı.

Tisza, 199 milletvekilli parlamentoda 141 sandalye kazanarak anayasa değişikliği yapabilecek çoğunluğa ulaştı.

16 yıldır iktidarda olan Başbakan Viktor Orban liderliğindeki Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ise 52 sandalyede kaldı.

Yüzde 5'lik barajı aşarak Macar Ulusal Meclisi'ne 6 sandalyeyle girmeyi başaran üçüncü parti ise aşırı sağcı Bizim Ülkemiz (Mi Hazank) Partisi oldu.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu
Trump'tan müzakere kararı: İran ile görüşmeleri tek taraflı iptal ettim

Trump'tan müzakere masasına fren! Resmen ilan etti
Haberler.com
500

CHP'li isim yıllar sonra anlattı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı övmüş: 40 yılda iyi bir iş yaptı

Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan yorum: Erdoğan 40 yılda iyi bir iş yaptı
Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına atanan Cihad Demirli kimdir?

Müfredatın "beyni" bakanlığın iki numarası oldu
90+5'teki golle şampiyonluk geldi sanıp sahaya indiler, 90+13'te yedikleri golle şampiyonluğu kaçırdılar

90+5'te şampiyonuz deyip sahaya indiler, 90+13'te kabusu yaşadılar
Köylerine cezaevi yapılmasını istiyorlar: 200 dönümlük araziyi vermeye hazırız

Köylerine cezaevi yapılmasını istiyorlar: 200 dönümlük araziyi vermeye hazırız
CHP'li isim yıllar sonra anlattı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı övmüş: 40 yılda iyi bir iş yaptı

Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan yorum: Erdoğan 40 yılda iyi bir iş yaptı
Victor Osimhen için 6 dev kulüp birden derbiye geliyor

Altısı birden Osimhen için geliyor!
Eski bakan Bekir Pakdemirli'nin yeni işi

Eski bakan Bekir Pakdemirli'nin yeni işi