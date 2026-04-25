Macaristan'da seçimi kaybeden Orban, parlamentoda yer almayacağını açıkladı

Macaristan'da 16 yıllık iktidarının ardından 12 Nisan'daki seçimleri kaybeden Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) lideri Başbakan Viktor Orban, parlamentoda yer almayacağını belirtti, parti liderliği görevine ise devam edebileceği mesajını verdi.

Başbakan Orban, Fidesz parti yönetimi toplantısının ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından video mesajı yayımladı.

Orban, tüm milletvekili adaylarıyla görüştüklerini ve birkaç önemli karar aldıklarını aktardı.

Parlamento grubunu yeniden yapılandıracaklarını bildiren Orban, 27 Nisan'da oluşturulacak grubun liderliğini Gulyas Gergely'nin yürüteceğini kaydetti.

Orban ayrıca parlamentoya seçilmesine rağmen, milletvekili olarak Macar Ulusal Meclisi'nde yer almayacağını, ancak partinin yeniden yapılanmasında rol oynayacağını duyurdu.

Gelecek haftya bir toplantı düzenleyeceklerini bildiren Orban, sonbaharda yapılması planlanan kongreyi ise Haziran'a aldıklarını aktardı.

Orban, "Parti yönetimi, Fidesz Genel Başkanlığı görevime devam etmemi öneriyor ve eğer kongre bana güvenini gösterirse, bu göreve hazırım." dedi.

Macaristan genel seçimlerini Tisza, farkla kazanmıştı

Macaristan'da 12 Nisan'da yapılan genel seçimi, Peter Magyar liderliğindeki Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) farkla kazandı.

Tisza, 199 milletvekilli parlamentoda 141 sandalye kazanarak anayasa değişikliği yapabilecek çoğunluğa ulaştı.

16 yıldır iktidarda olan Başbakan Viktor Orban liderliğindeki Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ise 52 sandalyede kaldı.

Yüzde 5'lik barajı aşarak Macar Ulusal Meclisi'ne 6 sandalyeyle girmeyi başaran üçüncü parti ise aşırı sağcı Bizim Ülkemiz (Mi Hazank) Partisi oldu.