Macaristan Başbakanı Magyar, oy verme yaşının 16'ya düşürülmesini destekliyor

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, genel seçimlerde oy kullanma yaşının 18'den 16'ya düşürülmesini desteklediğini açıkladı.

Magyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hükümetin devam eden anayasa reformu girişimleri kapsamında ülkede oy kullanma yaşının 18'den 16'ya indirilmesine destek verdiğini belirtti.

Macaristan'daki 18 yaş altı gençlerin yeterli seviyede bilgili ve hazırlıklı olduğuna işaret eden Magyar, bu kapsamda yaş sınırının düşürülmesini olumlu bulduğunu ifade etti.

Ülkede Nisan 2026 seçimlerinin ardından başa gelen Magyar liderliğindeki yeni hükümetin geniş kapsamlı bir anayasa değişikliği hazırladığı bildirilmişti.

Öte yandan, Avrupa'da İngiltere de bir sonraki genel seçimlerde oy kullanma yaşının 18'den 16'ya düşürüleceğini duyurmuştu.