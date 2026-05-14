Macaristan Başbakanı Magyar: "Macaristan'da Savaş Dönemi Olağanüstü Hali Sona Erdi"

(ANKARA) - Macaristan Başbakanı Peter Magyar, ülkede dört yıldır yürürlükte olan savaş dönemi olağanüstü halinin bugünden itibaren sona erdiğini ve Viktor Orban hükümeti döneminde uygulamaya konulan kararnameye dayalı acil durum yönetiminin de kaldırıldığını belirterek, "Normalleşme dönemine dönüyoruz" dedi.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugünden itibaren ülkenin "normalleşme dönemine döndüğünü" belirtti.

Magyar, "Bugünden itibaren, dört yıl sonra, Macaristan'daki savaş dönemi olağanüstü hali sona eriyor ve bununla birlikte, Orban hükümetinin altı yıl önce getirdiği kararnameye dayalı acil durum yönetimine de son veriyoruz. Normalleşmeye dönüyoruz" ifadellerini kullandı.

Kaynak: ANKA