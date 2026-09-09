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Macaristan'da kuraklık nedeniyle Tuna Nehri'nin su seviyesi rekor düzeyde düştü

Macaristan'da kuraklık nedeniyle Tuna Nehri'nin su seviyesi rekor düzeyde düştü
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BUDAPEŞTE, 9 Eylül (Xinhua) -- Macaristan'ın yüzyılı aşkın bir süredir en kurak yazını geçirmesinin ardından Tuna Nehri'nin su seviyesi salı günü rekor seviyeye geriledi.

BUDAPEŞTE, 9 Eylül (Xinhua) -- Macaristan'ın yüzyılı aşkın bir süredir en kurak yazını geçirmesinin ardından Tuna Nehri'nin su seviyesi salı günü rekor seviyeye geriledi.

Macaristan Ulusal Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Sözcüsü Gabriella Siklos, Budapeşte'deki resmi ölçüm istasyonunda su seviyesinin yalnızca 1 santimetre olarak ölçüldüğünü bildirdi.

Siklos, söz konusu ölçümün nehrin yüzeyinin, mühendisler tarafından 19. yüzyılda belirlenen yapay sıfır noktasının yalnızca 1 santimetre üzerinde olduğu anlamına geldiğini açıkladı. Nehrin Budapeşte yakınlarındaki gerçek derinliği ortalama 3 ila 3,5 metre seviyesinde kalırken, düşük su seviyesi bazı büyük gemilerin seyrini kısıtladı.

Budapeşte'de daha önceki en düşük su seviyesi, temmuz ayı sonunda 28 santimetre olarak ölçülmüştü.

Yeni rekor, Macaristan'ın 1901'den bu yana en kurak yazını yaşamasının ardından geldi. Macaristan Meteoroloji Servisi HungaroMet, ülkenin yaz aylarında yalnızca 74,1 milimetre yağış aldığını ve bunun 1991-2020 ortalamasının yüzde 36'sına denk geldiğini belirtti.

HungaroMet'e göre bu yaz mevsimi, aynı zamanda Macaristan'ın 1901'den bu yana en sıcak ikinci yazı oldu.

Kaynak: Xinhua
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