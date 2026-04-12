Haberler

Macaristan'da genel seçimi Magyar büyük farkla önde götürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Macaristan'da yapılan genel seçimlerde, Peter Magyar'ın liderliğindeki Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) ilk sonuçlara göre yüzde 52 ile önde gidiyor. Başbakan Viktor Orban'ın partisi Fidesz ise yüzde 39'da kalmış durumda.

Macaristan Ulusal Seçim Ofisinin (NVI) verilerine göre sandıkların yaklaşık yarısı açıldı.

Oyların yaklaşık yarısının sayıldığı ilk sonuçlara göre 199 sandalyeli Meclisin 136 sandalyesini Magyar liderliğindeki Tisza partisi kazanıyor. Fidesz 56 sandalyede kalırken seçim barajını aşarak meclise girmesi beklenen üçüncü parti mi Hazank 7 milletvekili elde ediyor.

Mecliste en az 100 milletvekiline ulaşan parti veya liste, hükümeti kurabilecek. Anayasal çoğunluk için ise 133 sandalye gerekiyor.

Sabah yerel saatle 06.00'da başlayan oy verme işlemi, saat 19.00'da tamamlandı. NVI verilerine göre saat 18.30 itibarıyla genel seçime katılım 77,80'i buldu.

NVI'den genel seçime ilişkin yapılan açıklamaya göre, bu yıl yabancı temsilciliklerde oy kullanmak için kayıt yaptıran seçmen sayısı 90 bini aşarak şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı.

Uzaktan oy kullananların sayısı ise yaklaşık 224 bine ulaşarak rekor kırdı.

Vatandaşlar ülke genelindeki 10 bin 47 seçim merkezinde oy kullandı.

Genel seçimlerde 16 yıldır iktidarda bulunan Başbakan Viktor Orban liderliğindeki Fidesz ile Peter Magyar liderliğindeki Tisza yarışıyor.

Sonuçların yalnızca ülkenin iç siyaseti değil Avrupa Birliği'nin siyasi dengeleri açısından da belirleyici olacağı belirtiliyor.

Orban, İsrail'den güçlü destek almıştı

Budapeşte'de düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'na (CPAC) video mesajla katılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Orban'ın "güvenlik, emniyet ve istikrarı" temsil ettiğini belirterek, seçimlerde ona desteğini açıklamıştı.

Avrupa'nın farklı ülkelerinden aşırı sağ partilerin liderleri de Budapeşte'deki konferansta Orban'a destek mesajları vermişti.

Kaynak: AA / Eren Beksaç
Trump'ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek

Trump'ın tehditlerine İran cephesinden gelen ilk yanıt çok sert

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arsene Wenger'den A Milli Futbol Takımı hakkında dikkat çeken yorum

''Potansiyel büyük'' deyip Türkiye için neler söyledi neler
Covid aşısı polemiği geri döndü: Elon Musk’ın sözleri tartışma yarattı

Covid aşısı polemiği geri döndü: Elon Musk'tan çok konuşulacak yorum
Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi

Konserde 'zılgıt' çeken hayranına sert çıkmıştı! Geri adım attı
Süper Lig'in eski yıldızları, baskın yapılan mekandan çıkarken görüntülendi

Dün gece baskın yapılan gece kulübünde onların da olduğu ortaya çıktı
Arsene Wenger'den A Milli Futbol Takımı hakkında dikkat çeken yorum

''Potansiyel büyük'' deyip Türkiye için neler söyledi neler
Takımını tek başına küme düşmekten kurtarıyor! Vedat Muriqi, Mallorca tarihine geçti

Takımını tek başına küme düşmekten kurtarıyor!
Ünlü oyuncu Barış Arduç sporda da iddialı: İtalya'dan altın madalya ile döndü

Setleri bıraktı mindere indi! Ünlü oyuncu rakiplerini yere serdi