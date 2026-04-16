Macaristan'ın Yeni Başbakan Magyar: "Başbakanlık Ofisi, Karmeliter Sarayı Yerine Parlamento'ya Yakın Bakanlık Binalarından Birine Taşınacak"

Macaristan'ın yeni Başbakanı Peter Magyar, Başbakanlık Ofisi'nin Viktor Orban için tahsis edilen Karmeliter Sarayı'ndan, Parlamento'ya yakın bakanlık binalarına taşınacağını duyurdu.

(ANKARA) - Macaristan'ın yeni Başbakanı Peter Magyar, Tisza hükümeti döneminde Başbakanlık Ofisi'nin, Viktor Orban için tahsis edilen Karmeliter Sarayı yerine Parlamento'ya yakın bakanlık binalarından birine taşınacağını açıkladı.

Macaristan'ın yeni Başbakanı Magyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tisza hükümeti döneminde, Başbakanlık Ofisi, Viktor Orban'ın kendisi için kurduğu Kale Bölgesi'ndeki Karmeliter Sarayı'nda değil, Parlamento'ya yakın bakanlık binalarından birinde yer alacak" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
