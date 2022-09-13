Macaristan'da 2. Dünya Savaşı'ndan Kalma Bomba İmha Edildi Güncel Haberler BUDAPEŞTE, 13 Eylül (Xinhua) -- Macar silahlı kuvvetleri tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, Macar ordusuna ait bir bomba imha ekibinin Budapeşte'nin merkezindeki Tuna Nehri'nde bulunan 100 kilogramlık İkinci Dünya Savaşı bombasını etkisiz hale getirdiği belirtildi. BUDAPEŞTE, 13 Eylül (Xinhua) -- Macar silahlı kuvvetleri tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, Macar ordusuna ait bir bomba imha ekibinin Budapeşte'nin merkezindeki Tuna Nehri'nde bulunan 100 kilogramlık İkinci Dünya Savaşı bombasını etkisiz hale getirdiği belirtildi. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin merkezindeki bomba imha ekibi gemisinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 100 kilogramlık etkisiz hale getirilmiş bomba görülüyor, 12 Eylül 2022. (Fotoğraf: Peter Lakatos/MTI/Xinhua aracılığıyla) Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin merkezindeki bomba imha ekibi gemisinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 100 kilogramlık etkisiz hale getirilmiş bomba görülüyor, 12 Eylül 2022. (Fotoğraf: Peter Lakatos/MTI/Xinhua aracılığıyla) Kaynak: Xinhua / Güncel Tuna Nehri Macaristan Güncel Haberler

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