Macaristan Başbakanı Peter: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ülkelerimiz Arasındaki İş Birliğini Sürdürme Konusunda Mutabık Kaldık

(ANKARA) - Macaristan Başbakanı Magyar Peter, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin, " Enerji, güvenlik politikası, ticaret ve kültür alanlarında ülkelerimiz arasındaki iş birliğini sürdürme konusunda mutabık kaldık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beni Ankara'ya davet etti, ben de onu 1956 Devrimi'nin 70. yıldönümü münasebetiyle Budapeşte'ye davet ettim" dedi.

Macaristan'da yeni seçilen Başbakan Magyar Peter, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu liderlerle yaptığı telefon görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı. Peter, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Dün, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüm. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim zaferimden dolayı beni tebrik etti ve Macaristan ile Macar halkına en iyi dileklerini iletti. Enerji, güvenlik politikası, ticaret ve kültür alanlarında ülkelerimiz arasındaki iş birliğini sürdürme konusunda mutabık kaldık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beni Ankara'ya davet etti, ben de onu 1956 Devrimi'nin 70. yıldönümü münasebetiyle Budapeşte'ye davet ettim."

Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis'ten bir tebrik mektubu aldım ve Prag'ı ziyaret etme davetini memnuniyetle kabul ettim.

Ayrıca Slovenya Başbakanı Robert Golob ile telefonda görüştüm ve onu ikili görüşmeler için Budapeşte'ye davet ettim.

Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder ile ikili ekonomik ve kültürel ilişkilerimizi daha da güçlendirme konusunda mutabık kaldık.

Bugün ayrıca önemli uluslararası istişarelerde bulunacağım. Bir buçuk yıl aradan sonra Macaristan'ın kamu televizyonunu ziyaret edeceğim ve daha sonra Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ile bir araya geleceğim."

Kaynak: ANKA
