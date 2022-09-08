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Macaristan Başbakanı Orban, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını eleştirdi

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Macaristan Başbakanı Orban, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını eleştirdi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Rusya'ya uygulanan yaptırımlardan dolayı Avrupa'da yeterli miktarda enerji olmayacağından korkulduğunu söyledi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Rusya'ya uygulanan yaptırımlardan dolayı Avrupa'da yeterli miktarda enerji olmayacağından korkulduğunu söyledi.

Başbakan Orban, yaptığı açıklamada, Avrupa Birliğinin (AB) Rusya'ya yönelik yaptırım politikasını sürdürdüğünü, ama şimdiye kadar bunda başarılı olamadığını belirtti.

AB'nin, yaptırım politikasını değiştirmediği takdirde sorunların artabileceğini kaydeden Orban, "Şu anda Rusya'ya karşı 11 bin yaptırım yürürlükte ancak savaş devam ediyor ve Rusları zayıflatmaya yönelik girişimler başarılı olmadı. Öte yandan yaptırımların neden olduğu acımasız enflasyon ve enerji kıtlığı Avrupa'ya diz çöktürebilir." diye konuştu.

Orban, Macaristan'da enerji kıtlığı olmayacağını, ülkede yeterli miktarda hem doğal gaz hem de elektrik olacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Mehmet Yılmaz - Güncel

Avrupa Birliği Macaristan Rusya Güncel Haberler

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