Haberler

Macar Turistler Tekirdağ'daki Rakoczi Müzesi'ni Ziyaret Etti

Güncelleme:
Tekirdağ'a gelen Macar turistler, Osmanlı döneminde Macar Prensi 2. Frenc Rakoczi'nin kaldığı Rakoczi Müzesi'ni ziyaret etti. Müze Müdürü Ali Kabul, Macar halkının müzeye olan ilgisinin büyük olduğunu belirtti.

Tekirdağ'a gelen Macar turistler, Rakoczi Müzesi'ni ziyaret etti.

Osmanlı'ya sığınan Macar Prensi 2. Frenc Rakoczi'nin kaldığı Rakoczi Müzesi'ni gezen Macarlar, Müze Müdürü Ali Kabul'den bilgi aldı.

Müze Müdürü Ali Kabul, AA muhabirine, Türkiye'ye gelen Macar turistlerin müzeye muhakkak uğradığını söyledi.

Rakoczi Müzesi'nin kentin önemli simgelerinden birisi olduğunu ifade eden Kabul, "Macaristan'dan gelen kafile müzeyi gezdi. Kendileri için burası çok önemli. Bizim için Selanik Atatürk ne kadar önemliyse onlar içinde Rakoczi aynı şekilde önemli. Ziyaretçinin Türk, Macar, Bulgar olması bizim için fark etmiyor. Ziyaretçinin çok olması bizi sevindiriyor." dedi.

Tekirdağ'ın Macarlar için önemli bir kent olduğuna vurgu yapan Kabul, Macar halkının Tekirdağ'ı iyi tanıdığını dile getirdi.

Müzeyi gezen Csill Huszar da Türkiye'ye gezi için geldiğini belirtti.

Tekirdağ'ın çok güzel bir şehir olduğunu anlatan Huszar, "Rakoczi, Macarlar için çok değerlidir. Tekirdağ'a müzeyi ziyaret etmek için geldik. Burası gerçekten çok güzel." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
