Mabel Matiz İçişleri Bakanlığı'na Suç Duyurusunda Bulunduğu Şarkı Nedeniyle İfade Verdi

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Ünlü sanatçı Mabel Matiz, İçişleri Bakanlığı'nın "Perperişan" isimli şarkısının sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulunması üzerine açılan soruşturma kapsamında "müstehcenlik" suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade verdi.

Sanatçı Mabel Matiz'in (Fatih Karaca) "Perperişan" isimli yeni şarkısı nedeniyle İçişleri Bakanlığı suç duyurusunda bulunmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da 'kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık' gerekçesiyle erişim engeli talep etmişti.

Talepler üzerine Mabel Matiz hakkında "müstehcenlik" suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Sanatçı bu soruşturma kapsamında bugün 14.30 sıralarında Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne geldi. Polisin eşlik ettiği sanatçı savcılığa ifade verirken, işleminin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldı. Mabel Matiz, adliye koridorunda gazetecilerin sorularına yanıt vermedi.