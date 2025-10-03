Mabel Matiz Hakkında Müstehcenlik Suçlaması

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Sanatçı Mabel Matiz (Fatih Karaca) hakkında "Perperişan" isimli yeni şarkısı nedeniyle "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" suçlamasıyla 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Sanatçı Mabel Matiz'in (Fatih Karaca) "Perperişan" isimli yeni şarkısı nedeniyle İçişleri Bakanlığı suç duyurusunda bulunmuş, Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da 'kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık' gerekçesiyle erişim engeli talep etmişti. Talepler üzerine Mabel Matiz hakkında "müstehcenlik" suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Sanatçı, bu soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne gelmişti.

Sanatçı hakkında ise söz konusu soruşturma kapsamında "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede sanatçı hakkında 3 aydan 6 yıla kadar hapis cezası ve beş bin güne kadar adli para cezası talep edildi.

"Cinsel arzuyu dolaylı yoldan tahrik edici"

Savcılığın, iddianamede şu ifadelere yer verildiği öğrenildi:

"Perperişan" isimli şarkının sözlerinin cinsel arzuyu dolaylı yoldan tahrik edici, bedensel ve ruhsal metaforlarla erotik çağrışımlar yarattığı, cinsel birleşmeye yönelik betimlemelerin yapıldığı ve bu betimlemelerin ve sözlerin herkes tarafından kolayca anlaşılabildiği, ayrıca bu şarkının şüphelinin rızası ve onayı doğrultusunda sosyal medyada aleni bir şekilde paylaşılarak umuma açık bir şekilde yayınlandığı, bu dijital platform üzerinden yapılan yayınlara herhangi bir yaş sınırlamasının da uygulanmadığı, bu sebeple kamu düzeni ve çocukların korunması açısından tehlike arz ettiği, ayrıca çocukların erişebileceği platformlarda yayınlamış olması da, şüphelinin üzerine atılı suçun nitelikli haline de sebebiyet verdiği, her ne kadar şüpheli ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyip 'Diyo şeytan üstüne atla da sal kuşu hanesine' sözü ile sevdiği kişinin evine haber yollamak anlamında kullandığını beyan etmiş ise de, şarkının tamamına ve özellikle de bu iki cümlenin anlam bütünlüğüne bakıldığında şüphelinin savunmasını karşılamadığı açıkça anlaşılmakta olup şüphelinin savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olarak

değerlendirildiği, bu itibarla şüphelinin sözleri kendisine ait olan 'Perperişan' adlı şarkıyı çocukların ve herkesin görebileceği, dinleyebileceği sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden kendi rızası doğrultusunda yayınlayarak üzerine atılı TCK 226/2,1-b maddesinde düzenlenen müstehcenlik suçuna vücut verdiği anlaşılmakla…"