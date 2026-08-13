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Mabel Matiz'e 'Ha Leylim' klibi için müstehcenlik soruşturması

Mabel Matiz'e 'Ha Leylim' klibi için müstehcenlik soruşturması
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mabel Matiz'in 'Ha Leylim' adlı video klibindeki söz ve görsellerin müstehcenlik suçu kapsamında değerlendirildiğini belirterek soruşturma başlattı. Sanatçı, daha önce 'Perperişan' şarkısıyla ilgili açılan davada beraat etmişti.

(İSTANBUL) Daha önce "Perperişan" adlı şarkısının sözleri nedeniyle hakkında dava açılan ve yargılandığı mahkemede beraat eden "Mabel Matiz" sahne isimli sanatçı Fatih Karaca hakkında bu kez "Ha Leylim" isimli video klibindeki sözler için "müstehcenlik" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Mabel Matiz" sahne adıyla bilinen sanatçı Fatih Karaca hakkında "Ha Leylim" isimli video klibiyle ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunda Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı tarafından seslendirilen ve dijital platformlarda yayınlanan 'Ha Leylim' isimli

şarkıya ait video klibin şarkı sözleri ile birlikte görselinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesinde düzenlenen müstehcenlik suçu kapsamında kaldığı değerlendirilmekle, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve gerekli soruşturma işlemlerinin yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından re'sen soruşturma başlatılmıştır"

Mabel Matiz, "Perperişan" adlı şarkısının sözleri nedeniyle, "müstehcenlik" suçlamasıyla açılan davada, İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmış, mahkeme, Matiz hakkında "suçun yasal unsurlarının oluşmadığı" gerekçesiyle beraat kararı vermişti.

Kaynak: ANKA
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