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Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'ndaki arıza nedeniyle yolcular tünel içinde yürüdü

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İstanbul M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda öğle saatlerinde yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler aksadı, yolcular tünelde yürüyerek tahliye edildi.

İstanbul'da, metro hattındaki teknik arıza nedeniyle bazı yolcuların tünelde yürüdükleri anlar cep telefonuyla kaydedildi.

M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda öğle saatlerinde Veysel Karani-Akşemsettin İstasyonu'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama oldu.

Hareket edemeyen metrodaki yolcular görevlilerce tahliye edildi.

Nurtepe İstasyonu'na ulaşmak isteyen bazı yolcuların tünel içinde yürüdükleri anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Öte yandan, Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferlerin Veysel Karani-Akşemsettin İstasyonu'ndan aktarmalı olarak yapıldığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse
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