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Lviv'in gönüllü savaşçıları

AA - Özge Elif Kızıl - Güncel
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Askeri eğitimden detaylar Okula gönüllü çevirmenlik yapmak için gelen vataandaş ile röportaj Silah kullanımı eğitimi Gönüllü Mykhailo ile röportaj Savaş taktikleri eğitimi Rusya'nın Ukrayna saldırıları sürerken Lviv şehrinde halk, şehirlerini koruyabilmek ve öz savunmalarını yapabilmek...

Askeri eğitimden detaylar

Okula gönüllü çevirmenlik yapmak için gelen vataandaş ile röportaj

Silah kullanımı eğitimi

Gönüllü Mykhailo ile röportaj

Savaş taktikleri eğitimi Rusya'nın Ukrayna saldırıları sürerken Lviv şehrinde halk, şehirlerini koruyabilmek ve öz savunmalarını yapabilmek için Ukraynalı ve gönüllü yabancı askerler tarafından verilen askeri eğitime katılıyor. Verilen derslere katılanlar, yakın savunma, silah kullanımı, savaş taktikleri ve ilk yardım gibi eğitimler alıyor. Bazıları daha önce eline hiç silah almamış farklı meslek gruplarından gelen Lviv'in gönüllü savaşçıları, cepheye gitmek isterlerse ileri seviye askeri eğitim de alabiliyor.

Lviv'in gönüllü savaşçıları

Lviv'in gönüllü savaşçıları

Lviv'in gönüllü savaşçıları

Lviv'in gönüllü savaşçıları

AA / Özge Elif Kızıl - Güncel

Röportaj, Rusya, Savaş, Silah, Güncel, Haberler

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