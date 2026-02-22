Haberler

Ukrayna: Lviv'de el yapımı patlayıcıların infilak etmesi sonucu bir polis öldü, 24 kişi yaralandı

Güncelleme:
Ukrayna'nın Lviv kentinde meydana gelen patlamalarda, bir kadın polis memuru hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Olayın terör saldırısı olduğu belirtiliyor.

Ukrayna'nın Lviv kentinde el yapımı patlayıcıların infilak etmesi sebebiyle bir polisin hayatını kaybettiği, 24 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Ukrayna Ulusal Polisine ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Lviv kentinde iki patlamanın meydana geldiği bildirildi.

El yapımı patlayıcıların infilak ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Lviv'de terör saldırısı yapıldı. Patlamalarda bir kadın polis memuru öldü, 24 kişi yaralandı. Bugün, saat 00.30 civarında, 102 numaralı ihbar hattına Danilişina Caddesi'ndeki dükkana hırsızlık yapıldığı ihbarı geldi. Devriye polis ekiplerinin olay yerine ulaşmasının ardından patlama meydana geldi. Daha sonra ikinci ekip, olay yerine vardığında bir patlama daha oldu."

Açıklamada, patlamada yaşamını yitiren polis memurunun 23 yaşındaki Viktoriya Şpilka olduğu, emniyet güçlerinin olayın tüm ayrıntılarını ortaya çıkarmaya ve suça karışan kişileri tespit etmeye çalıştığı bildirildi.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
