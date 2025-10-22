Haberler

Lütfü Savaş CHP'nin il kongrelerinin iptali için mahkemeye başvurdu

Güncelleme:
CHP'li eski Hatay belediye başkanı Lütfü Savaş ve bazı eski parti delegeleri mahkemeye başvurdu. Dilekçede CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı sürecindeki tüm seçimlerin iptaline karar verilmesi istendi.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da aralarında bulunduğu önceki CHP kurultay delegeleri tarafından Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dilekçede CHP'nn 39. Olağan Kurultayı sürecinde yapılan tüm seçimlerin iptaline karar verilmesi istendi.

Savaş ve delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dilekçe sundu.

CHP Genel Merkez yönetiminin 38'inci olağan kurultayda kurultay iradesini organize bir şekilde ortadan kaldırdığı ve bu durumun hukuka ve kamu düzenine aykırı olduğu iddia edildi.

Dilekçede ceza dosyalarında Özgür Özel lehine oy kullanmaları için bir kısım delegelere maddi menfaat temin edildiği, belediye başkanlığı, meclis üyeliği adaylığı teklif ve taahhüt edildiği belirtildi.

Ayrıca CHP'li belediyelerde işe yerleştirme vaadinde bulunulduğu ve yüzlerce kişinin yargılandığı hatırlatıldı.

"HUKUK BUNA DUR DEMELİ"

Genel Başkan Özgür Özel'in, CHP Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, Parti Meclisi üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verilmesi istenen dilekçede şöyle denildi:

"Kamu düzenini ihlal ederek CHP gibi güçlü bir partinin yönetimini ele geçiren bir yapının parti yönetimini de kamu düzenini ihlal edecek şekilde kullanması söz konusudur. Hukukun buna 'dur' demesi kaçınılmaz bir zorunluluktur.

Zira Cumhuriyet Halk Partisi gibi ülkemiz ve demokrasimiz açısından olmazsa olmaz özelliğe sahip bir partinin tüm olanakları kamu düzenini ihlal ederek yönetimi ele geçirenler tarafından, partinin yönettiği belediyelerin sahip olduğu tüm kamu kaynakları, mevcut yönetimin halihazırdaki durumunu korumak ve bu gayrihukuki durumun devamını sağlamak ile İBB'de işlenen suçların organizasyon lideri konumunda itham edilen Ekrem İmamoğlu'nu içinde bulunduğu durumdan çıkarmak için kullanılmaktadır.

Partiye tasallut eden hukuk dışı ve kamu düzenine aykırı anlayış öyle bir noktaya gelmiştir ki görevini yapan yargı mensuplarını, hak arayan avukatları dahi basın ve yayın organları üzerinden duruşma salonlarında tehdit etme cüretini göstermektedir.

Kamu düzenini korumakla görevli yargının yapması gereken şey açıktır. Hukuka aykırı olarak CHP yönetimini ele geçirerek kamu düzenini sarsacak biçimde kullananların elinden Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurtarmak ve kamu düzeninin yeniden tesisini sağlamaktır."

Abdullah Karlıdağ
ender türk :

chp nin düşmana yada rakibe ihtiyacı yok, biz bize yeteriz diyorlar

