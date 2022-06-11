Lunaparkta oyuncak koparak düştü; baş aşağı kurtarılmayı beklediler (2) O ANLAR KAMERADA Antalya'da, lunaparkta 'disco' adlı oyuncağın çocukları taşıyan sepet kısmının mekanizmadan koparak düşme anı, cep telefonu kamerasına yansıdı. O ANLAR KAMERADA Antalya'da, lunaparkta 'disco' adlı oyuncağın çocukları taşıyan sepet kısmının mekanizmadan koparak düşme anı, cep telefonu kamerasına yansıdı. Çocuklar sallandığı sırada Ceyhun Erdem Met'in, oyuncağı görüntüleyerek "Arkadaşlar ben buna bindim. Çok korkunç ve tehlikeli. Sakın binmeyin" dediği sırada kazanın meydana geldiği ortaya çıktı. Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Güncel Antalya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Lunaparkta oyuncak koparak düştü; baş aşağı kurtarılmayı beklediler (2) - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.