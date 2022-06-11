Lunaparkta oyuncak koparak düştü; baş aşağı kurtarılmayı beklediler (2) - Haberler

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Lunaparkta oyuncak koparak düştü; baş aşağı kurtarılmayı beklediler (2)

Demirören Haber Ajansı - Bülent Tatoğulları - Güncel
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Lunaparkta oyuncak koparak düştü; baş aşağı kurtarılmayı beklediler (2)

O ANLAR KAMERADA Antalya'da, lunaparkta 'disco' adlı oyuncağın çocukları taşıyan sepet kısmının mekanizmadan koparak düşme anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

O ANLAR KAMERADA

Antalya'da, lunaparkta 'disco' adlı oyuncağın çocukları taşıyan sepet kısmının mekanizmadan koparak düşme anı, cep telefonu kamerasına yansıdı. Çocuklar sallandığı sırada Ceyhun Erdem Met'in, oyuncağı görüntüleyerek "Arkadaşlar ben buna bindim. Çok korkunç ve tehlikeli. Sakın binmeyin" dediği sırada kazanın meydana geldiği ortaya çıktı.


Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Güncel

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