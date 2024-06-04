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Lüleburgaz Lisesi 1974 Mezunları Kep Atarak Buluştu

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Lüleburgaz Lisesi'nin 1974 yılı mezunları, cübbe giyip kep atarak bir araya geldi. Etkinlikte okul marşı okundu ve şiirler okundu. Okul müdürü, mezunlara sağlıklı ömürler diledi ve okulla olan bağlarını sürdüren mezunlara teşekkür etti. Ayrıca, Lüleburgaz Belediyesi Gençlik Korosu, Türkiye Polifonik Korolar Derneği tarafından düzenlenen bir etkinlikte ödül aldı. Kırklareli'nde ise bazı köy ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacak.

Lüleburgaz Lisesinin 1974 yılı mezunları cübbe giyip kep attı.

Lüleburgaz Lisesi'nde gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

1974 yılı mezunlarından Şair Bektaş Yavuz Lüleburgaz Lisesi Marşı'nı, Cafer Güçlü ise 50. Yıl mezunlarına ithafen şiir okudu.

Okul Müdürü İsmail Yener, konuşmasında 50. yılını kutlayan mezunlara sağlıklı ömürler diledi.

Okulların öğretmeni, öğrencisi, mezunları ve gelenekleri ile daha çok anlam taşıdığını ifade eden Yener, mezuniyetlerinin 50. yılında olmasına rağmen okulla olan bağlarını sürdüren mezunlara teşekkür etti.

Etkinlikte 1974 yılı mezunları cübbelerini giyerek, temsili kep attı.

Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem de katıldı.

Gençlik korosuna uyum ödülü

Lüleburgaz Belediyesi Gençlik Korosu, "Yapıtı Yorumlamada Koro Solo Uyumu" ödülü aldı.

Türkiye Polifonik Korolar Derneği tarafından Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Korolar Şenliği'ne katıldı.

Gazi Konser Salonu'nda yapılan etkinlikte, "Yapıtı Yorumlamada Koro Solo Uyumu" ödülüne layık görüldü.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 4 köy ve 5 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Vize ilçesinin Kışlacık, Aksicim, Hamidiye köyü, Kıyıköy beldesinin Kale, Cumhuriyet, Güven mahalleleri, Lüleburgaz ilçesinin Hamitabat köyü ile Babaeski Gaziosmanpaşa ve Hacıhasan mahallelerine 6 Haziran Perşembe bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Kışlacık, Aksicim, Hamidiye köyleri ile Kale, Cumhuriyet, Güven mahallelerinde 10.00-18.00, Hamitabat köyünde 10.00-12.00, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde 12.00-16.00, Hacıhasan Mahallesi'nde ise 08.00-12.00 saatlerinde uygulanacak.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Lüleburgaz Türkiye Gençlik Kültür Enerji Eğitim Güncel Haberler

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