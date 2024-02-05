Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Biz Bize Yeteriz Derneği Başkanı Emin Sanpur'u kabul etti

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Biz Bize Yeteriz Derneği Başkanı Emin Sanpur'u makamında kabul etti.

Yüce, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek dernek çalışmaları hakkında Sanpur'dan bilgi aldı.

Sanpur, dernek olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım ulaştırmak için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

İlçe idare şube başkanları toplantısı

Pehlivanköy'de ilçe idare şube başkanları toplantısı yapıldı.

Pehlivanköy Kaymakamı Fatma Ballı başkanlığında kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantıda, 2024 yılı için planlanan çalışmalar, hizmet içi eğitimler, ödeneklerin düzenli kullanılması ve tasarruf tedbirleri, kamu kurumlarında enerji verimliliği, kamu hizmetlerinin sunumunda kalitenin yükseltilmesi, insan odaklı hizmet anlayışı gibi konular görüşüldü.

Ballı, kamu hizmetlerinin sunumunda tüm personelin hassasiyet göstermesi gerektiğini belirtti.

Kamuda tasarruf tedbirleri genelgesi kapsamında usul ve esaslara riayet edilmesinin önemli olduğunu söyleyen Ballı, kamu kurumlarında iş ve işlemlerin titizlikle yürütülmesini istedi.

Piknik alanı yenileniyor

Kırklareli'nde piknik alanındaki oturma bankları ve masalar yenileniyor.

Kırklareli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Karahıdır korusunda kamp masası ve piknik masaları montaj çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada piknik alanında 30 kamp masası, piknik masaları ve barbekülerin yenilendiğini belirtti.

Karahıdır korusunun doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşların uğrak noktası olduğunu ifade eden Kesimoğlu, koru içerisindeki piknik alanlarını düzenlediklerini kaydetti.

"Ben Türkan Saylan" tiyatro oyunu sahnelendi

Kırklareli'nde "Ben Türkan Saylan" tiyatro oyunu sahnelendi.

Kırklareli Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında rektörlük kültür merkezinde oynan tek kişilik "Ben Türkan Saylan" tiyatro oyunu izleyenlerin beğenisini topladı.

Cengiz Toraman'ın yazar ve yönetmenliğini yaptığı oyunda, sinema ve tiyatro oyuncusu Şenay Gürler rol aldı.