Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, esnaf ziyaretlerinde bulunarak istekleri dinledi ve ihtiyaç sahiplerine yönelik yemek dağıtımına katıldı. Ayrıca, balıkçılar denetlenerek hava ve deniz koşulları hakkında bilgilendirildi.

Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Yıldız, Altıyol Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulunup istekleri dinledi.

Vatandaşlarla da sohbet eden Yıldız, daha sonra Biz Bize Yeteriz Derneğinin AŞ evine ziyarette bulundu.

Dernek çalışmaları hakkında bilgi alan Yıldız, ihtiyaç sahiplerine yönelik gerçekleştirilen yemek dağıtımına katıldı.

Balıkçılar bilgilendirildi

Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde balıkçılar denetlenip, deniz ve hava muhalefeti dolayısıyla bilgilendirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kıyıköy balıkçı barığında ki tekneleri denetledi.

Ekipler, denetimlerde teknelerin belgelerini kontrol etti.

Deniz ve hava muhalefetine ilişkin tekne sahiplerini bilgilendiren ekipler, alınması gereken tedbiri anlattı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
