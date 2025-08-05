Lüleburgaz'da 'Üreten Kadın Meydanı' Törenle Açıldı

Lüleburgaz'da "Üreten Kadın Meydanı" açıldı.

Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisinde gerçekleşen törene, Kaymakam Kemal Yıldız, Belediye Başkanı Murat Gerenli, İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kasım Konak ile vatandaşlar katıldı.

Gerenli, yaptığı konuşmada, "Üreten Kadın Meydanı" Projesini önemsediklerini söyledi.

Üretimin önemli olduğunu vurgulayan Gerenli, "Üreten Kadın Meydanı"nın hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

Belediye Başkanı Gerenli'ye ziyaret

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Kıdemli Üsteğmen Hüseyin Gürgil'i makamında kabul etti.

Gerenli, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gürgil'e görevinde başarılar dileğinde bulundu.

Ziyarette Gerenli ve Gürgil bir süre sohbet etti.