Haberler

Otomobilin yoldan çıkıp ters döndüğü kaza kamerada; 1 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı yoldan çıkarak ters döndü. Yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde yoldan çıkıp, ters dönen otomobildeki sürücü yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, ilçenin D100 kara yolu Lüleburgaz Şehir Mezarlığı mevkisinde meydana geldi. M.B. idaresindeki 34 BB 2363 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki yeşillik alana geçti. Otomobil ters dönerek dururken, sürücü M.B. yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü M.B., ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza güvenlik kamerasına da yansıdı.

Haber - Kamera: Hamza DALGIÇ / LÜLEBURGAZ (Kırklareli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye Ordusu: Deyr Hafir'de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı

Ordu duyurdu: Kontrol tamamen bizde, mayınlar temizleniyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı, Survivor'da öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor

Acun Ilıcalı öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor
Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tek bir kişiyi suçladı
Araplar yaptılar yapacaklarını! N'Golo Kante transferinde ortalık karıştı

Araplar yaptılar yapacaklarını! Kante transferinde ortalık karıştı
Tan Sağtürk'e yeni görev

Tan Sağtürk'e yeni görev
Acun Ilıcalı, Survivor'da öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor

Acun Ilıcalı öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor
Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir

Bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı

Rakam hayli yüksek! Merakla beklenen HTS kayıtları ortaya çıktı