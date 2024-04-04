Lüleburgaz'da tarihi külliyenin kurşunları çalındı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Sokullu Mehmet Paşa tarafından yaptırılan külliyenin kubbelerini örten kurşunları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kocasinan Mahallesi'ndeki Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nin kubbelerinden kurşun çalındığı ihbarını değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Polis ekipleri, kamera kayıtlarından zanlıların kimliğini tespit etti.
Şüpheli Y.K. ile kurşunları sattığı belirlenen hurdacı D.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan Y.K. tutuklandı, D.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.