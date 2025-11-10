Lüleburgaz'da Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: 2 Yaralı
Lüleburgaz ilçesinde bir otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 22 NC 694 plakalı otomobil, Hamzabeyli köyü yakınlarında aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ve yolcu, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel