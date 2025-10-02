Lüleburgaz'da Otluk Alanda Başlayan Yangın Kontrol Altına Alındı
Edirne Caddesi Kent Ormanı Mevkisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.
Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
Edirne Caddesi Kent Ormanı Mevkisinde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın kısa sürede rüzgarında etkisiyle, ağaçlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
