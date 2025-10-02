Lüleburgaz'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Lüleburgaz ilçesinde motosikletten düşen sürücü A.T, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
İnönü Mahallesi Murat Hüdavendigar Caddesi'nde A.T, yönetimindeki 34 FPG 653 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü A.T, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.
