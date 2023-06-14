Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kimya tesisinin hammadde deposunda patlama meydana geldi. Olayda 3 işçi yaralanırken, bir köpek de telef oldu.

Lüleburgaz'da kimya tesisinde patlama

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kimya tesisinin hammadde deposunda patlama meydana geldi. Olayda 3 işçi yaralanırken, bir köpek de telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Yeni Sanayi Sitesi mevkiinde bulunan Aykim Kimya Tesisinin hammadde deposunda patlama meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri ile birlikte AFAD ve olay yeri inceleme ekibi intikal etti. Patlama sonrası fabrika personellerinden 3 kişinin yaralandığı, kurt cinsi bir köpeğin de telef olduğu bildirildi. Patlamada yaralanarak Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürülen 3 kişiden ikisi zehirlendiği, 1 personelin ayak bölgesinde ise yanıklar oluştuğu ifade edildi.

Fabrikanın nitrik asit deposunda meydana gelen patlama sonrası olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin devam ettiği, AFAD ekiplerin tesisle kimyasal gaz ölçümü yaptığı ve olay yerine girişlerin yasaklandığı bildirildi.