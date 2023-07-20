Lüleburgaz'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümü törenle kutlandı

Lüleburgaz'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katılım yoğun oldu. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı ve gazi olmanın haklı gururunun yaşandığı bir konuşma ile devam etti.

Lüleburgaz'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Yeni tören alanında düzenlenen törene Türkiye Muharip Gaziler Derneği Lüleburgaz Temsilciği Başkanı Faruk Batı, AK Parti Lüleburgaz İlçe Başkanı Abdussamed Kayalı, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Fatma Merve Durak, Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Süleyman Sevinç katıldı.

Tören, dernek temsilcilerinin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Batı konuşmasında, gazi olmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yılını kutladıklarını ifade eden Batı, 49 yıl önce Kıbrıs'ta canlarını ortaya koyarak fedakarca ve cesaretle savaşarak Türk Devleti'nin iradesini, kararlılığını ve haklılığını düşmana gösterdiklerini belirtti.

Kıbrıs şehitlerini rahmetle, gazileri minnetle yad ettiklerini dile getiren Batı, "Sizler 49 yıl önce kahramanca savaşarak soydaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayarak Kıbrıs Türkü'nün lideri Rauf Denktaş'ın kurucu cumhurbaşkanı olduğu KKTC'nin kuruluşunda kale taşları oldunuz. Bu vesileyle gazi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Gösterdiğiniz kahramanlık ve cesaretinizden dolayı tüm Kıbrıs Gazilerimizi canı gönülden kutluyorum." diye konuştu.